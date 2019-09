A Zelarino la Festa dei sapori è vincente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMAT GIUSTOÈ un periodo di grande vivacità per la comunità di Zelarino. Dopo gli ottimi risultati delle 3 serate del Ciani liva aid, anche la festa di sabato sera è stato un successo e via Castellana, eccezionalmente pedonale, è stata presa d'assalto da migliaia di persone. La via dei sapori si è rivelato il format giusto per mettere pace su Zelarino sotto le stelle e dare una nuova veste al tradizionale evento che lo scorso anno era saltato dopo qualche anno di difficoltà: 1.800 metri di food walk tour, 70 partecipanti coinvolti, 250...