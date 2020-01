A Vladimir Putin non riesce il colpo di mettere insieme a Mosca il generale Haftar e il premier libico Al Serraj. Il primo non firma la tregua e il secondo non si presenta al tavolo quando c'è il suo rivale. Tutto ciò non è una sorpresa per il premier Giuseppe Conte che un anno fa a Palermo, e la scorsa settimana a Roma, toccò con mano le difficoltà che rendono complicatissimo l'avvio del dialogo tra i due principali contendenti. Il fatto che il presidente russo sia riuscito solo a metà nel suo intento, non è motivo di soddisfazione per Conte che ieri ad Ankara ha incontrato il presidente turco Erdogan mentre oggi, al Cairo, vedrà Al Sisi.

Malgrado tutto la tregua regge e domenica prossima dovrebbe tenersi a Berlino la tanto attesa Conferenza sulla Libia che la cancelliera Merkel vorrebbe far gestire alle Nazioni Unite che dal palcoscenico libico sono sparite. Aver puntato troppo sul lavoro di Gassam Salamè, inviato dell'Onu in Libia, è forse l'errore che ha fatto l'Italia nei mesi scorsi. Anche perché nel frattempo altri interpreti sono entrati in gioco a sostegno - più o meno ufficiale - dei due principali contendenti. Il mezzo fallimento del tentativo russo rende evidente anche i divergenti interessi che si annidano nelle due coalizioni. Se a Mosca e ad Ankara interessa sottolineare l'influenza in Libia, ad Haftar e Serraj preme vincere. L'uomo forte di Bengasi vuole arrivare a Tripoli sostenuto dall'intransigenza di Egitto ed Emirati, mentre Al Serraj pretende che il generale torni in Cirenaica ritirandosi da Tripoli e dalle conquiste delle ultime settimane.

Ma se Al Serrai ha firmato la tregua, non è detto che Haftar lo segua a breve. Anche senza l'appoggio russo il generale di Bengasi ha le spalle ben coperte e vorrebbe tentare l'assalto finale a Tripoli prima di sedersi al tavolo. L'Egitto è uno dei principali sponsor di Haftar e oggi Conte, incontrando il presidente egiziano, capirà sino a che punto può spingersi il generale libico.

La girandola di incontri che in questi giorni hanno avuto il premier Conte e il ministro degli Esteri Di Maio servono per tentare di recuperare il tempo perduto, ma non è facile riacquistare un ruolo, ora che Mosca e Ankara hanno iniziato a negoziare. La tregua di sabato sera, la Conferenza di Berlino di domenica prossima, sono obiettivi che vanno nella direzione indicata dal governo italiano ma - seppur molte volte invocata - l'Europa resta assente e, soprattutto, manca quel rapporto stretto tra Roma e Parigi che sarebbe l'unico in grado di ridimensionare i tanti protagonisti che si agitano in terra libica.

La proposta di inviare caschi blu delle Nazioni Unite, che Conte ieri ha rilanciato da Ankara, langue senza il sostegno europeo e c'è il rischio che venga derubricata all'invio di una squadra di osservatori che dovrebbero denunciare chi non rispetta il cessate il fuoco. Oltre alle opportunità politiche c'è il problema di individuare il confine tra i due contendenti. Il presidente del Consiglio è però convinto che alla fine serva «una forza di interposizione» che, sotto l'egida dell'Onu, permetta al processo di pace di andare avanti. Ed è per questo che nel prossimo decreto missioni è pronto ad aumentare il numero di soldati italiani che potrebbero essere dirottati in Libia da altri scenari di crisi, qualora si trovasse un'intesa duratura tra Tripoli e Bengasi.

L'incontro di questa sera con l'opposizione a palazzo Chigi di Conte e dei ministri degli Esteri e della Difesa Di Maio e Guerini, serve a palazzo Chigi per cercare di riportare l'intero quadro politico su una linea condivisa di politica estera e di difesa degli interessi nazionali. E' per questo che ieri sera palazzo Chigi ha evitato di replicare a chi, come Matteo Renzi, ha criticato il governo per il ruolo «regalato» alla Turchia e ha negato con forza di aver mai provato a far incontrare a Roma Sarraj e Haftar sapendo - come si è visto anche a Mosca - quanto i due si detestino e rifiutino il faccia a faccia.

