A Vinitaly tutti i gusti del mondo

L'EVENTOEssere sempre più una rassegna per professionisti del settore, spostando il mondo degli amanti del vino sul FuoriFiera. Tutto questo per cercare di rispondere alla sfida dei mercati internazionali, che vedono l'Italia sì crescere (+6,2%), ma sempre concentrata nei suoi tre storici mercati: Usa, Inghilterra e Germania. Mentre la Francia vola (+9,9%) imponendosi in Asia. Restano queste le due grandi scommesse di Vinitaly 2018 che si terrà a VeronaFiere dal 15 al 18 aprile, puntando prima di tutto sul suo ruolo di alfiere nel mondo del...