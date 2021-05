Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOIl presidente della Regione Veneto Luca Zaia, conoscendo la sua attività collaterale di viticoltore, ogni volta che andava ospite in una sua trasmissione, gli ripeteva: «Deve produrre anche del prosecco». «Io ho sempre risposto che con quel mondo non c'entravo niente. Poi l'estate scorsa è venuto nella mia masseria, a Manduria, in Puglia, per tenere a battesimo, insieme al governatore pugliese Michele Emiliano, il Terregiunte,...