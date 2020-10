LA MOSTRA

Trentacinque opere tra gioielli e prodotti realizzati dai migliori architetti e designer vicentini che esprimono la tradizione orafa in un percorso espositivo sperimentale alla Basilica Palladiana, in Piazza dei Signori a Vicenza. Curata da Alba Cappellieri e Livia Tenuta, Designed in Vicenza è la nuova mostra che celebra la riapertura del Museo del Gioiello, primo spazio museale in Italia dedicato al gioiello gestito da Italian Exhibition Group (IEG) in partnership con il Comune di Vicenza. Otto protagonisti che, attraverso nuove visioni e nuovi linguaggi, hanno catturato lo spirito del tempo e lo hanno reso tangibile in gioielli e progetti che racchiudono idee, verità e bellezza, offrendo un'originale esperienza estetica e conoscitiva sul gioiello, valorizzando un oggetto antichissimo e profondamente radicato nella cultura umana. Fino al 31 gennaio 2021, si potrà ammirare una selezione delle opere di Atelier Crestani, Brogliato e Traverso, Aldo Cibic, Matteo Cibic, IV Design, Reggiani Ceramica, Joe Velluto e Cleto Munari, il maestro del design cui la mostra rende omaggio in occasione del suo novantesimo compleanno.

NUOVE PROPOSTE

I gioielli dei progettisti sono accompagnati da una selezione di prodotti ideati per stimolare il confronto tra oggetti diversi e mettere in evidenza il pensiero creativo e la metodologia che lega un gioiello a un vaso. «L'intelligenza italiana pone sempre l'uomo al centro del progetto - sottolineano le curatrici Alba Cappellieri e Livia Tenuta negli spazi progettati da Patricia Urquiola - il rispetto dell'anatomia, la preferenza per il comfort piuttosto che per lo choc, l'evoluzione piuttosto che la rivoluzione, la bellezza e la qualità piuttosto che l'astrazione o il puro concetto. I gioielli e gli oggetti in mostra ne sono la prova. Storicamente i gioielli sono sempre stati una terra di mezzo tra arte, artigianato e design. Oggetti ambigui e dai valori contrastanti, dal lusso sfrenato all'avanguardia concettuale, dall'abbagliante preziosità dei materiali ai più o meno latenti valori progettuali.

ARTE E MODA

Da un lato l'arte, dall'altro la moda, in mezzo il gioiello con la difesa dei materiali preziosi come baluardi di eternità. Se per molto tempo il valore di un gioiello è stato sinonimo di preziosità, quindi di costo fisico del materiale, oggi questa idea è decisamente superata e il valore di un gioiello è il risultato della qualità del progetto, della capacità del designer di generare uno storytelling intorno all'oggetto grazie alle scelte formali, materiche o delle tecnologie e tecniche produttive. Con Designed in Vicenza e uno spazio di 410 metri quadrati, riparte secondo i princìpi della massima sicurezza, nel pieno rispetto delle misure sanitarie previste dalle normative internazionali. L'accesso al Museo prevede l'uso obbligatorio della mascherina, la misurazione della temperatura corporea in entrata attraverso i termoscanner installati e un servizio di biglietteria attivo esclusivamente online sul sito www.museodelgioiello.it. Orari Museo del gioiello/Designed in Vicenza Fino al 31.01.2021 Sabato e domenica (Ore 1018).

Francesca Delle Vedove

