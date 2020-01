LA MOSTRA

Fino a qualche stagione prima, Carnevale era una parola che raccontava momenti ludici lontani. A far rispolverare le glorie degli antichi Carnevali di Venezia negli anni Ottanta, oltre all'intuito artistico di Maurizio Scaparro che ne vide l'occasione per realizzare un evento teatrale collettivo. Nel lontano febbraio 1985, a Venezia, il Carnevale ritrovato accese la fantasia di un giovanissimo Enrico Coveri, non sconosciuto ma non ancora così famoso come lo fu dopo quella leggendaria, indimenticabile festa organizzata a Palazzo Pisani Moretta, sul Canal Grande, la più grande festa che si potesse immaginare che coinvolse la grande mondanità internazionale, i personaggi più ambiti dello spettacolo, della moda, della cultura, dell'arte. I veneziani avevano seguito i preparativi di quella che già veniva immaginata come qualcosa di leggendario: maschere e mascherine (mille,un milione...), i domino, mantelli in seta lucida di tutti i colori che Coveri commissionò per farne omaggio agli invitati. Stelle filanti, coriandoli argentati, dorati, che volavano dalle finestre durante tuta la notte. Musica bella, cibi raffinati, e champagne, champagne, champagne a gogo.

IL PRESENTE

Divenuta per l'abilità di Francesco Coveri Martini, il nipote di Enrico - oggi direttore artistico della Maison - e per la volontà ferrea di Silvana Coveri - la sorella di Enrico che alla prematura morte dello stilista prese le redini dell'azienda - una griffe importante del nostro portafoglio pret-à-porter, la Coveri ha affiancato all'attività per la moda quella di promotrice d'arte contemporanea, ospitata nelle Gallerie Coveri oggi presente in una Mostra che il giovane Francesco ha voluto dedicata al Carnevale come testimonianza di Enrico nei confronti di quell'eterna colorata domenica che per lui era la vita. Si inaugura oggi, alla Game di Viareggio Festa-Enrico Coveri Art Collection, una mostra di arte e moda che presenta accanto alle opere di autori di importanza internazionale presenti nel carnet d'arte della Coveri, abiti eccezionali che Francesco ha realizzato ispirandosi a questo o quel dipinto. Indossati da modelle celebri, tra cui Eva Riccobono, i vestiti che Cover propone con questa capsule per un Carnevale d'arte 2020-21, saranno visibili fino al 15 marzo prossimo.

Luciana Boccardi

