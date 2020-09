Nel giorno del suo compleanno, Verona ricorda Mia Martini. Questa sera, 20 settembre, Venerazioni', sezione musicale dell'Estate Teatrale scaligera, rende omaggio ad una delle voci femminili più belle di sempre. Al Teatro Romano Stephanie Océan Ghizzoni darà vita a un tributo, 16 brani arrangiati da Daniele Rotunno, al pianoforte, e Marco Pasetto al clarinetto, clarinetto basso e sax soprano. L'evento Buon compleanno Mimì. Se non canto non vivo', curato da Box Office Live, è dedicato alla creatività femminile, in equilibrio fra la vicinanza ai temi dell'universo donna e alla capacità di emozionare il pubblico. Si tratta di un'idea nata nel 2019 e costruita sartorialmente sulle caratteristiche vocali della cantante blues che, nella sua arte musicale e nel piglio di carisma e vitalità, ha una particolare affinità con il cantato e il vissuto di Mia Martini. Da questi intrecci ha preso il via un progetto che diventa un accorato ricordo. Lo spettacolo è tessuto come un viaggio nell'anima dell'indiscussa regina della musica italiana, fatto di canzoni, vita, gioie, dolori e amori. E la voce di Stephanie Océan Ghizzoni diventa strumento intenso e delicato dando suono ai racconti di frammenti di storia di un'artista immensa come Mia Martina.

