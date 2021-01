ARTE

La mostra Astratta anni 50 che propone la storica Galleria dello Scudo di Verona, aperta fino al prossimo 30 marzo, costituisce un evidente segnale oppositivo al dilagante sperimentalismo, di tecniche e di materiali, nell'arte degli ultimi decenni. E affida esplicitamente la sua probabilità di resistenza esistenziale alla cosiddetta pittura-pittura e più chiaramente ad un gruppo di dipinti non figurativi degli anni Cinquanta, cioè alla ricerca di alcuni protagonisti della stagione del secondo astrattismo quella che, sotto diverse denominazioni, ha radicalmente rinnovato l'arte italiana del secondo dopoguerra. Penso in particola al Fronte Nuovo delle Arti a Venezia nel 1946 - celebrato alla Biennale del 1948 - al movimento di Forma Uno sorto a Roma nel 1947, ed al Gruppo degli Otto apparso sulla scena nel 1952. E' interessante notare a questo proposito che alcuni degli artisti hanno fatto parte di almeno due dei movimenti citati, come a documentare e affermare le coincidenze formali ed espressive esistenti tra essi, riconoscibili soprattutto nella negazione della figura e, allo stesso tempo, nell'autonoma esaltazione del colore.

PERCORSO ARTISTICO

L'itinerario espositivo a Verona prende l'avvio con tre dipinti di Afro (Afro Basaldella 1912-1976) nei quali il pittore friulano, peraltro parte di una larga famiglia di artisti, da vita a quella visione che è stata definita Astratto concreta e per far ciò elabora un suo personale linguaggio espressivo che si distanzia dall'espressionismo gestuale di alcuni colleghi coevi e, d'altra parte, rinnega per certi versi il seducente colorismo veneto, lasciando ancora intravedere le forme, come si vede benissimo in questa occasione nel suo Giardino d'infanzia del 1951. Non a caso il dipinto del 1958 di Piero Dorazio (1927-2005) è titolato Sospetto di una forma perché fatto di piccoli gesti pittorici intrecciati che lasciano intuire ed intravedere la successiva riconoscibile stagione degli spazi ordinati. Lo stesso anno Antonio Sanfilippo (1923-1980), forse perché segnato da una vita purtroppo breve, sembra invece già pervenuto ad una visione più matura. Molto mature appaiono peraltro anche le Impronte del 1957 di Toti Scialoja (1914-1998). Uno dei lavori di Emilio Vedova (1919-2005) proviene dal ciclo, una sorta di diario visivo, degli anni Cinquanta realizzato infatti in occasione della sua partecipazione nel 1951 alla Biennale di San Paolo del Brasile. Più complessa la personalità di Tancredi Parmeggiani (1927-1964) del quale vengono esposte due opere su carta concepite nell'intreccio di segni geometrici ed informali, entrambi del 1959, l'anno in cui l'artista rompe il suo difficile e contrastato sodalizio con Peggy Guggenheim e lascia Venezia.

Enzo Di Martino

