A Venezia tutto pronto per i foghi

L'APPUNTAMENTONasi all'insù e tutti pronti per godersi uno degli spettacoli più belli a cui si possa assistere. La notte del Redentore, che ogni anno si ripete alla terza domenica di luglio, da sempre accoglie curiosi da tutto il mondo, pronti a sfidare il caldo e l'affollamento pur di godersi un posto in prima fila. Un evento a cui sono molto legati anche i veneziani, che alla Giudecca sono soliti accaparrarsi i posti con notevole anticipo segnalando sui masegni il proprio nome, o numero civico di abitazione, per allestire le tavolate e...