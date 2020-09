A VENEZIA

Riscattare i cosiddetti scarti della cucina, valorizzandone le proprietà e recuperare antiche ricette della tradizione, promuovendo un'alimentazione più sostenibile. È questo l'obiettivo del menù Le Frattaglie nella tradizione veneta che lo chef Loris Indri proporrà per la cena di venerdì 2 ottobre al Do Leoni dell'Hotel Londra Palace, nell'ambito di Food for Change. Anche quest'anno dall'1 al 4 ottobre, in partnership con Slow Food International, Relais & Chateaux sostiene l'iniziativa che intende contribuire a combattere il cambiamento climatico, riducendo sprechi e sostenendo la biodiversità. Le frattaglie una volta erano considerate le parti meno nobili che finivano sulla tavola di chi non poteva permettersi di meglio. Ora rivalutate come prelibatezze. Per questa occasione, il Londra Palace riaprirà per una sera il suo Do Leoni (sostituito al momento dal Bistrot by Do Leoni). Il menù: Insalatina di radicchio di campo a ciuffi con intingolo tiepido di lardo alle erbe croccante, Risotto coi rovinassi, Fegato alla veneziana, Tiramisù dello Chef. Il costo è stato fissato in 50 euro a persona, con vino abbinato incluso (sarà il Brolo oro di Campofiorin, Masi Riserva 2016). Prenotazione obbligatoria anche a causa del numero limitato di coperti: 041/5200533.

