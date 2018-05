A Venezia il gran gala dei principi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOVenezia e Montecarlo unite per una notte dall'eccellenza, dal glamour e dal lusso per il gran ballo organizzato il 30 agosto al Belmond Hotel Cipriani, e considerato la prosecuzione in laguna di due gala di grande successo tenutisi nel Principato. La data non è stata scelta a caso, perché coincidente con l'apertura della 75. Mostra internazionale del cinema. Ancora troppo presto, però, per fare anticipazioni sulla presenza di vip, che sicuramente non mancheranno. Tuttavia, gli organizzatori hanno già reso noto che il principe...