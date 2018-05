A Venezia il centro dell'agopuntura cranica: un corso per medici da tutta l'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MEDICINA INNOVATIVAVENEZIA Si chiama Nuova agopuntura cranica, e nonostante esista da più di quarant'anni è stata profondamente sperimentata e comprovata quanto ad efficacia solo negli ultimi trenta. Nel 2001 è stata riconosciuta ufficialmente dall'Organizzazione mondiale della sanità. E a scoprirla e applicarla per primo è stato l'illustre medico giapponese Toshikatsu Yamamoto, che dal suo Paese l'ha esportata in tutto il mondo. Ma nonostante la tecnica per i suoi effetti positivi abbia ovunque sostenitori convinti, in Italia continua a...