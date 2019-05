CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A un anno dalla scomparsa di mio padre, Vittorio Strada, mi è stato chiesto di tracciarne un ricordo, un suo ritratto attraverso il filo di un racconto più personale. Andando a ritroso nella memoria non c'è un momento preciso in cui ho compreso l'importanza dell'attività di mio padre. Le diverse dimore in cui la nostra famiglia ha vissuto sono state improntate a quello che è stato il suo impegno precipuo: lo studio. Mio padre era sempre chino sui libri, i libri hanno rappresentato la cifra esistenziale non solo sua ma di noi tutti....