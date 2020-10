BALLETTO

Due mesi pieni di repliche per uno spettacolo che costruisce un ponte tra Francia e Italia, tra Udine e Parigi. Il coreografo francese Jérome Bel, uno dei protagonisti della scena internazionale contemporanea, ha creato a distanza una partitura dedicata alla danzatrice italiana Laura Pante. La performance è frutto di un esperimento coreografico nato dalla volontà di Bel di impattare il meno possibile sull'ambiente, rinunciando già da anni a spostarsi da Parigi e costruendo le sue creazioni via Skype. Lo spettacolo, creato con e per la danzatrice e performer italiana, è realizzato in collaborazione con l'Institut Culturel Français di Roma e Fondazione Nuovi Mecenati e debutta in prima assoluta nel cartellone Teatro Contatto Blossoms / Fioriture il 2 ottobre al Teatro S. Giorgio di Udine rimanendo in programmazione fino a inizio dicembre. Lo spettacolo è accessibile per un massimo di 30 spettatori a replica.

A DISTANZA PRE-COVID

La coreografia a distanza ha preceduto le restrizioni legate alla pandemia da Covid. «Un anno fa, per motivi di sostenibilità ambientale, io e i miei collaboratori abbiamo smesso di prendere l'aereo chiarisce Jérome Bel - Invece che viaggiare, ho iniziato a contemplare nuove pratiche coreografiche, come il riallestimento di due produzioni della compagnia, The Show Must Go On e Gala, con cast e assistenti tutti scelti a livello locale. Desideravo continuare su questa strada e iniziare a scrivere partiture di danza per solisti che fossero di per sé eloquenti, in modo da non dover incontrare direttamente gli interpreti. E poi, mentre stavo creando le partiture, il Coronavirus ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo, con grande rapidità. Questo progetto è diventato allora ancora più urgente e necessario, proprio mentre i teatri di tutto il mondo chiudono, uno dopo l'altro».

ESPERIENZE INTERNAZIONALI

Laura Pante è danzatrice, performer e coreografa. Dal 2010 ha sviluppato la sua pratica di danza in Italia e all'estero con Cristina Kristal Rizzo, Raffaella Giordano, Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, Yasmine Hugonnet, Giselle Vienne, Xavier Leroy, Marten Spangberg, Meg Stuart e molti altri. Il coreografo francese Jérome Bel è conosciuto a livello internazionale. Con le sue prime creazioni (name given by the author, Jérôme Bel, Shirtology...) ha iniziato a portare i primo piano elementi teatrali nella danza. Il suo interesse si è poi spostato sul performer come individuo unico e particolare, con una serie di ritratti di danzatori come Véronique Doisneau, Cédric Andrieux, Isadora Duncan. Si è inoltre interrogato sul teatro politico (The show must go on, Disabled Theater, Gala).

Giambattista Marchetto

