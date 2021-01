IL PIANO

Lo sfondo e le pareti saranno scurissime. E il soffitto bianco. Per far risaltare in modo magico l'oro, colore predominante dei due capolavori che diventeranno gli unici protagonisti di quella suggestiva sala che, con il nuovo allestimento, diventerà una sorta di appendice, altrettanto prestigiosa, della Cappella attigua. Con una continuità garantita dalla bellezza. Perché l'obiettivo è suscitare nel visitatore lo stesso effetto emozionale che provava chi settecento anni fa se li trovava davanti agli Scrovegni: stupore, sbigottimento e anche un po' di paura di fronte a una meraviglia trascendentale.

Si accingono ad avere una nuova collocazione la Croce di Giotto e la tavola di legno che rappresenta l'Eterno, in realtà una porticina, come documentano i cardini tuttora esistenti, entrambe realizzate da Giotto nel Trecento, contestualmente al ciclo affrescato della Cappella degli Scrovegni. Due opere di straordinaria importanza che però finora non hanno avuto la giusta valorizzazione.

Nei prossimi giorni il progetto del Comune sarà vagliato dalla Soprintendenza, a cui verranno sottoposte immagini e simulazioni, con i significativi cambiamenti che stanno per essere effettuati, propedeutici all'appuntamento già fissato a Fuzhou, in Cina, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, quando, nel corso della 44. Sessione del Comitato Unesco, dovrebbe arrivare la designazione di Sito Patrimonio Mondiale dell'Umanità per Giotto, la Cappella degli Scrovegni e i cicli pittorici del Trecento. Nell'ambito del medesimo intervento è prevista pure la realizzazione di uno spazio interrato destinato a incontri e conferenze per un centinaio di ospiti per liberare la Sala del Romanino.

L'ALLESTIMENTO

Per capire meglio quando sta per essere messo in atto nelle sale museali patavine bisogna partire dalla genesi. La Croce lignea, alta 2 metri e 23, e larga 164 centimetri), dipinta fronte-retro a tempera e olio, sagomata su una tavola di pioppo, e realizzata da Giotto tra il 1303 e il 1305, inizialmente era stata collocata all'interno della Cappella essendone parte integrante: un'iconostasi che separava navata e abside, al di sotto dell'Arco Trionfale. Nell'Ottocento, però, per motivi di sicurezza era stata appesa a una parete e il contatto con il muro aveva rovinato le figure riprodotte nella parte retrostante. Poi era stata nuovamente attaccata ai fili, stavolta nel mezzo del Museo agli Eremitani, poco lontano dalla tavola lignea giottesca, ma in un contesto che non ne sottolinea il valore.

Artefice del progetto per valorizzarla come merita è Andrea Colasio, assessore alla Cultura. «In questo momento - sottolinea - la localizzazione di entrambe è infelice, anche perché per ammirarle bisogna salire tre gradini e quindi il percorso non è agevole per tutti. Tra l'altro sulla destra ci sono alcuni lacerti degli affreschi di Pietro e Giuliano da Rimini che sono in pessime condizioni, ma per i quali non sono previsti restauri imminenti. Croce e tavola perdono parte della loro straordinaria magia e quindi abbiamo pensato di rifare la sala su misura per loro. Si tratta di un restyling rilevante e abbiamo affidato la progettazione all'architetto Marco Rapposelli, con la consulenza di Philip Rylands, ex Guggenheim di Venezia. Agli Eremitani la sala sarà accessibile, e al centro verrà collocata la Croce che risulterà rafforzata in tutta la sua bellezza. A fianco metteremo la portina lignea, che era all'interno della Cappella, mentre adesso è sostituita da una copia identica per chiudere una finestra che nel Trecento veniva aperta il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione, per far entrare una colomba. Ora questa tavola che raffigura l'Eterno dipinto da Giotto e la vicina Croce, diventeranno elementi attrattori per chi entrerà al Museo, e daranno un aspetto magico al sito».

L'ITINERARIO

In questo periodo, complice l'emergenza-Covid, l'impegno è concentrato sulla scadenza estiva in vista dell'Unesco. «Anche se i luoghi museali non potranno essere tappa dell'itinerario dell'Urbs Picta - ha ricordato Colasio - dentro al percorso sarà offerta la possibilità di ammirare queste opere. Si tratta di capolavori assoluti di Giotto, che nulla hanno da invidiare agli affreschi della Cappella conosciuti in tutto il mondo. Vogliamo inserire anche un ulteriore motivo di richiamo per i turisti, perché individueremo altri venti opere imperdibili all'interno degli Eremitani. Per esempio un'altra innovazione sarà rappresentata dal fatto che chi uscirà dalla sala con la coppia di opere giottesche, a sinistra si imbatterà nel rifacimento della Cappella privata della Reggia Carrarese (oggi Accademia Galileiana), all'interno della quale ci sono le schiere angeliche del Guariento, un altro gigante di quel periodo artistico. E alla fine rappresenteranno un legame più forte tra il sito museale e quelli inerenti l'Urbs Picta». «E in tale contesto - ha concluso Colasio - non si può non citare il Castello Carrarese, oggetto di un intervento di recupero attualmente in corso. Quando i cantieri saranno chiusi, Padova a pieno titolo sarà la capitale mondiale del Trecento, obiettivo per il quale stiamo lavorando da anni e che ora è alla nostra portata».

Nicoletta Cozza

