Se c'è qualcuno che a ragion veduta può parlare di come si viva con Palladio questo qualcuno è giustappunto Antonio Foscari: architetto, docente di Storia dell'architettura e inquilino del Palladio. Nel senso che villa Foscari la Malcontenta, affacciata all'ultimo tratto del Brenta, è casa sua: appartiene alla sua famiglia dal 1554, quando Nicolò Foscari incaricò Andrea Palladio di costruirla. Per la verità c'è stato un intermezzo in cui la villa è passata di mano, diventando pure un mesto deposito di attrezzi agricoli, ma è stato proprio Antonio Foscari (a Venezia tutti lo chiamano Tonci) a riacquistarla nel 1973 e riportarla in famiglia. Non proprio di questo, però, si parla nel delizioso Vivere con Palladio nel Cinquecento che Tonci Foscari ha scritto e Lars Müller ha pubblicato. Nel senso che lo storico dell'architettura non ricostruisce la storia della sua casa, ma spiega come ci si vivesse mezzo millennio fa. Precisiamolo subito: in maniera piuttosto diversa da quella attuale.

Intanto cominciamo proprio da questo: casa, non villa. Palladio distingue tra casa di città (i palazzi urbani) e casa di villa, ovvero la casa di campagna, che noi oggi chiamiamo villa. Nella seconda cercava si riprodurre i moduli della prima. Poi è necessario fare un'altra precisazione: nel Cinquecento nella villa non si villeggiava. Non è un gioco di parole, ma nella concezione palladiana la villa è il centro di un'unità produttiva. Diventerà sede di svago quindi, per l'appunto, di villeggiatura, soltanto nei secoli successivi, come magistralmente mostra Carlo Goldoni nella sua trilogia della villeggiatura. Nel caso della Malcontenta, poi, ci sono alcune esigenze particolari poiché è stata pensata per due fratelli e Palladio l'ha costruita simmetrica in modo che ognuno dei due si potesse appartare nel proprio appartamento (ed ecco scoperta l'origine della parola).

Ciascun appartamento è dotato di tre stanze, due di queste, la maggiore e la minore), hanno misure che sono regolate da un medesimo criterio proporzionale, la terza ha una pianta quadrata. I due appartamenti sono disposti a fianco di uno spazio centrale di alta rappresentanza che è d'uso comune per entrambi, secondo la prassi già adottata in altre ville e comunque in uso da sempre nelle case veneziane (il salone centrale, o portego). La villa è su tre piani, di modo che in essa si viene a realizzare una distinzione fra le attività funzionali (a piano terreno), quelle nobili (al primo piano) e quelle di deposito delle derrate agricole (al piano superiore). Questo è uno schema comune a quasi tutte le ville palladiane, anche se a noi può sembrare strano che il committente (necessariamente ricco, trattandosi dell'architetto più famoso della sua epoca) dormisse sotto il suo grano e sopra il suo vino.

Non si viveva come siamo abituati noi oggi. Non esisteva, per esempio, una sala da pranzo. I pasti si consumavano da soli, nella stanza dove ci si trovava, oppure, nel caso di banchetti, che costituivano sempre un'importante occasione di affermazione sociale, si adattava allo scopo la sala principale, con tavole posticce sistemate su cavalletti. Lo si vede chiaramente nei dipinti cinquecenteschi. Il lusso non era dato dal mobile (tavolo), ma dal decoro: un prezioso tappeto orientale sopra il quale veniva stesa un'immacolata tovaglia stirata in modo che le perfette piegature formassero altrettanto perfetti riquadri. Sopra venivano posate le posate (altra origine di parola), tra le quali la forchetta giunta a Venezia da Bisanzio, i piatti, che potevano essere d'argento, e i bicchieri in vetro di Murano. In giro per la casa non c'erano armadi, messi a punto nel corso del Seicento per riporre le armi (da cui il nome) tipiche di una civiltà, quella feudale, ormai al tramonto. Non c'erano scrittoi, innovazione settecentesca in grado di attestare che il padrone di casa è uomo colto, in grado di destreggiarsi nella scrittura e nell'amministrazione familiare; gli arredi della sala da pranzo sono stati concepiti nell'Ottocento, mentre tutti i mobili pensati per il comfort (poltrone, divani, sofà) sono di origine novecentesca. Al tempo di Palladio non c'erano neppure i letti. Si dormiva su una lettiera costituita da un alto cassone di legno sopra il quale venivano sistemati i materassi: due, uno sopra l'altro, come si vede nel quadro Lucrezia assalita da Tarquinio di Tiziano. Attorno erano sistemate cassapanche che servivano sia per riporre gli abiti, sia per salirvi in modo da accedere al letto. Ovviamente non c'erano bagni. I padroni di casa espletavano i loro bisogni fisiologici assisi su una seggiola, detta comoda, sotto la quale si trovava un recipiente che la servitù provvedeva a svuotare. Oppure c'erano dei condotti chiusi da un coperchio di legno (sarà un caso che nel dialetto triestino ancora oggi il water sia chiamato condotto?).

Il gabinetto si chiamava necessario come sa bene chiunque abbia letto di Marcantonio Bragadin che, mentre i turchi lo scuoiavano vivo a Famagosta, nell'isola di Cipro, urlava al loro comandante, Lala Mustafà pascià: «De' tua barba farò scovoli per necessarii». «Userò la tua barba per pulire i cessi», in pratica, anche se poi, si sa, non andò esattamente così. Le case cinquecentesche, quindi, erano vuote, «un dato di costume», lo definisce Antonio Foscari, «ma è un dato che Palladio interpreta in modo sapiente per esaltare la qualità concettuale della sua architettura. Le pareti e le volte delle sue stanze devono esibire nella concezione dell'architetto solo bianchezza di un materiale insieme umile e nobilissimo, quale è la calce: quella bianchezza che permette di percepire distintamente l'armonia dei rapporti proporzionali delle misure che definiscono il volume di questi vani e, durante, le ore del giorno il trascolorare, della luce sulle loro pareti».

In alcuni casi la mancanza di mobilio veniva compensata dalle figure affrescate, si pensi, per esempio, agli unici affreschi profani sopravvissuti di Paolo Veronese (villa Barbaro, Maser), o al rapporto stretto tra Palladio e Giovanni Battista Zelotti, allievo di Veronese, che decora la Malcontenta, villa Emo di Fanzolo, villa Caldogno di Caldogno e altre case di villa palladiane. Però c'è anche da domandarsi quanto all'architetto disturbassero questi interventi pittorici che alteravano la purezza delle sue linee. «Ma come, io progetto una casa che riprende la sobrietà dei templi greci e romani, arrivi tu e me la potaci tutta?». Chissà se un tale litigio si sia mai davvero verificato.

