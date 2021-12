A TREVISO

Il Teatro del Pane di Treviso riparte con il primo weekend di spettacoli per poter assaporare non solo buoni piatti, ma anche ottime proposte culturali e di svago. Domani, grande attesa per la travolgente energia de I Black Blues Brothers con la tradizionale formula cena/spettacolo, in cui lo messinscena si svolgerà durante la cena, pensata apposta per la grande occasione. Sarà l'occasione per una serata diversa unendo il piacere della tavola con quello della buona cucina. I Black Blues Brothers sono cinque acrobati kenioti i cui spettacoli vanno in scena da anni in prestigiosi teatri e nei più grandi festival di tutto il mondo. Con una forte componente musicale e uno straordinario repertorio di capriole, piramidi umane, acrobazie con il fuoco e virtuosismi del corpo, le loro esibizioni divertono spettatori di ogni nazione ed età. Appuntamento dalle ore 19:30 Contributo cenaspettacolo(40 euro). Per informazioni: https://www.teatrodelpane.it/2021/12/04/the-black-blues-brothers/.

MANCAMENTO AZZURRO

Si continua domenica con lo spettacolo dedicato ad Andrea Zanzotto dal titolo Mancamento Azzurro. Del poeta Andrea Zanzotto ricorre quest'anno il centenario della nascita e Vasco Mirandola, con i musicisti Erica Boschiero e Sergio Marchesini, hanno deciso di compiere un viaggio a ritroso nella produzione del grande poeta, alla ricerca di quell'alone «dove i suoni possono dialogare con le parole per portare alla mente, al cuore, quello che la poesia dice ma non dice del tutto». Musica, canzoni, poesie e racconti da Andrea Zanzotto, uno dei pionieri della corrente ecologista nella letteratura italiana e uno dei pochi autori contemporanei sensibile al dialogo tra storia e geografia. I soci del Teatro Del Pane potranno sempre scegliere tra le classiche formule solo spettacolo o spettacolo più cena. Da quest'anno si aggiunge la possibilità di partecipare solo alla cena dopo lo spettacolo, per chi desidera ritrovarsi con gli amici e assaporare i gustosi piatti dello chef Maurizio accompagnati da buona musica. Dalle 18. contributo solo spettacolo (15 euro); contributo cena (28 euro) Sito web evento: https://www.teatrodelpane.it/2021/12/04/mancamento-azzurro-concerto-poetico- per-andrea-zanzotto/

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA