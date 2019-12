A Treviso e a Venezia, a teatro risate e brindisi

GLI APPUNTAMENTI

Anche al Teatro Mario Del Monaco si brinda a Capodanno. Il 31 dicembre, aspettando la mezzanotte nella sera di San Silvestro, ad animare il palcoscenico trevigiano, alle 21.30 sarà il maestro indiscusso del trasformismo teatrale, il veneziano Ennio Marchetto (nella foto) che con i suoi celebri costumi di carta dà vita a una vera e propria Babilonia di creatività.

The Living Paper Cartoon è uno spettacolo che non ha confini, né di spazio né di età: piace ovunque ed è capace di entusiasmare un pubblico eterogeneo da 1 a 100 anni. In scena Ennio Marchetto, straordinario performer capace di ripetere movenze e tic che rendono lo spettacolo esilarante, anima costumi di carta che raffigurano personaggi italiani e stranieri. Tina Turner, Mina, Liza Minnelli, Marilyn Monroe, Vasco Rossi, Madonna, Pavarotti ma anche nuovi inediti protagonisti dello spettacolo come Lady Gaga, Arisa, Marco Mengoni.

Al Teatro Del Monaco le feste di Natale si confermano così un appuntamento irrinunciabile per la città festeggiando sotto il segno del teatro, della danza e della musica. Al termine dello spettacolo si brinderà insieme al nuovo anno.

AL GOLDONI

Duelli, salti, lazzi e capriole, con StivalaccioTeatro al Goldoni Capodanno diventa uno spettacolo esilarante. Il 31 dicembre (ore 21), con replica il 1° gennaio (ore 17), va in scena Don Chisciotte. Tragicommedia dell'arte, una co-produzione del Teatro Stabile del Veneto e di Stivalaccio, per aspettare il brindisi di mezzanotte tra risate e divertimento. Un successo decretato a furor di popolo quello di questo spettacolo capace di mischiare generi rileggendoli con originalità grazie al carisma straordinario degli interpreti della compagnia vicentina. Gli attori Michele Mori e Marco Zoppello, accompagnati dalla musica suonata dal vivo da Enrico Milani, portano in scena la storia del romanzo di Cervantes vestendo i panni di due improbabili saltimbanchi, Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni.

