A Treviso c'è il Core della musica

L'APPUNTAMENTOIl cuore pulsante dell'Home batte al ritmo della musica di giovani autori italiani. Dopo l'annuncio sul web dell'arrivo dei Maneskin e di Calcutta, gli organizzatori del festival in zona Dogana a Treviso, che quest'anno si svolgerà dal 7 al 9 giugno e non più a fine agosto, hanno lanciato ieri l'intera programmazione del Core Festival Aperol Spritz. Il nucleo, il cuore e l'anima di casa restano nella Marca. A differenza dello scorso anno, i nomi portanti sono già stati annunciati in blocco a sei mesi dall'evento ed è caccia...