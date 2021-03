Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIASe il teatro resta ancora off limits, tanto vale costruirsene uno a proprio uso e consumo, magari in cantina. Dove provare, studiare, respirare liberi e, magari, divertirsi un po'. Titino Carrara non ha dubbi, «il teatro noi ce lo portiamo sempre appresso, fa parte del nostro Dna». Solo che stavolta, invece del Piccolo Carro di Tespi viaggiante ideato dal nonno Salvatore tra le due guerre, Titino ha progettato a Creazzo, alle porte...