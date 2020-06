TEATRO

Il titolo - La Giusta Distanza - è già un programma. Mirko Artuso lo ha scelto per raccontare la strana estate 2020 che prenderà vita dal 4 luglio nel borgo di Stramare a Segusino. «L'ho preso in prestito dal bellissimo film di Carlo Mazzacurati che ho avuto la fortuna di interpretare spiega il regista - Mi sembra che calzi a pennello con il momento che stiamo vivendo e con le regole di distanziamento sociale in vigore».

ANFITEATRO NATURALE

Da Mario Brunello a Stivalaccio Teatro, passando per Banda Osiris e Patrizia Laquidara, oltre allo stesso Artuso e agli interpreti dell'Accademia Teatrale Da Ponte, mentre Lara Quaglia e Basilio Tabacchi dedicano racconti e illusioni ai più piccoli e alle loro famiglie. «Ho immaginato una rassegna a partire dall'obbligo delle distanze e poi dal luogo, il bellissimo borgo di Stramare, pensando al dialogo possibile tra il contesto e i contenuti. Ho provato ad accorciare le distanze con una selezione di artisti tutta da gustare», aggiunge il direttore artistico del Teatro del Pane. L'esperienza di incontro tra performance e sapori propria della sala di Villorba si ripropone in un anfiteatro naturale tra spettacoli e pietanze preparate dallo chef del Teatro del Pane Maurizio Baratto con Giovanni della Locanda da Doro di Solagna e dello staff della Locanda Solagna di Vas. «Una vera e propria immersione nel paesaggio preannuncia Artuso - un prato come platea e una pedana di legno come palcoscenico. Potremo veder crescere l'arte, il teatro, la musica, il cinema come i prodotti della terra. Alzare gli occhi e godersi lo spettacolo, assistendo al dialogo tra natura e palcoscenico, scambiandoci le maschere e ascoltando la voce del palco che ci accompagna con naturale complicità. Il programma è quasi pronto attendo solo alcune conferme e poi lo rendiamo pubblico». Come è stata gestita la questione sicurezza? «Prendendo le precauzioni previste dalle normative in materia di Covid19 e limitando l'affluenza a 150 spettatori, per garantire il distanziamento tra le persone. Il luogo che ho scelto, molto ampio e all'aperto, ci permetterà di gestire gli ingressi in platea e separare le zone dedicate alla degustazione. Si potrà partecipare solo con prenotazione. Ringraziamo il Comune di Segusino e i volontari del gruppo Amare Stramare».

CULTURA IN CAMMINO

Mirko Artuso è in realtà impegnato su più progetti. «Sono molto affini e nello specifico trattano del rapporto tra arte, uomo e natura», spiega. Ci sono quattro workshop previsti tra fine giugno e luglio, una full immersion tra paesaggi interiori e naturali in cui i partecipanti capiranno assieme al regista l'importanza di ritrovare il rapporto con la natura. Inoltre sta organizzando un cammino lungo il fiume Brenta che inizierà il 6 agosto prossimo partendo da Caldonazzo e arrivando a Marghera, pure con due tappe nel programma dell'Operaestate Festival (8 e 9 agosto) in cui porterà in scena lo spettacolo Pescatori di Frodo con Massimo Cirri e il racconto Un filo d'acqua tratto da Sebastiano Vassalli con Patrizia Laquidara e Sergio Marchesini.

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA