Dopo aver lavorato dapprima come flautista, Christina Kubisch, nata a Brema nel 1948, ha cominciato la sua attività di compositrice in Italia nel 1973, formandosi con Franco Donatoni e frequentando i corsi di musica elettronica al Conservatorio di Milano. Tra i lavori che l'hanno fatta conoscere al pubblico internazionale, c'è Electrical Walks in cui i segnali elettroacustici vengono trasformati in segnali audio. La Biennale ha deciso di...