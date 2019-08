A San Camillo non c'è la messa per la prima volta in 91 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LIDO(L.M.) Niente messa ieri al San Camillo. Non succedeva da 91 anni, ovvero dal giorno in cui i padri camilliani arrivarono al Lido nel 1928. La messa domenicale delle 10, nella chiesa dell'istituto di cura degli Alberoni era una consuetudine più che consolidata. Ieri i pazienti accompagnati in chiesa dal gruppo di volontari che settimanalmente anima le celebrazioni e gli abituali frequentatori della messa domenicale, sono arrivati in chiesa. Ma non hanno trovato nessun celebrante. La situazione ha preso un po' tutti in contropiede,...