A rischio la linea Fusina-Alberoni I gestori scrivono al San Camillo

LIDO (l.m.) La linea Fusina Alberoni è a rischio nel nuovo anno. La società che gestisce il collegamento, circa un mese fa, ha scritto alla nuova direzione dell'ospedale San Camillo chiedendo che sia confermato il contributo anche per il 2020, per mantenere attivo il servizio. Altrimenti potrebbero esserci riduzioni del servizio che, attualmente, durante la stagione invernale, prevede cinque corse al giorno. Se d'estate la linea Alberoni Fusina fa registrare buoni afflussi, in concomitanza con la stagione balneare, nel resto dell'anno i maggiori fruitori del servizio sono proprio i dipendenti dell'ospedale San Camillo e tutti gli utenti. Ecco perché Terminal Fusina ha chiesto al San Camillo di confermare il contributo economico con cui sostiene la linea. Senza un sostegno il servizio farebbe registrare, nei mesi invernali, una perdita di circa 160 mila euro su base annua. Secca la risposta del San Camillo. «L'ospedale San Camillo ricorda si legge in una nota - che il contratto in essere con Terminal Fusina, per 5 corse giornaliere, andrà in scadenza il 20 luglio 2020. Terminal Fusina ha prospettato la necessità di rivedere in anticipo le condizioni della fornitura del servizio, che tuttavia per l'ospedale devono restare le medesime pattuite al momento della sottoscrizione. Qualsiasi modifica non condivisa non può che comportare le azioni legali conseguenti. L'ospedale San Camillo è eventualmente pronto con un'alternativa per garantire la continuità del collegamento».

