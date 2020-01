L'INAUGURAZIONE

Una ricca collezione a disposizione degli amanti dell'arte. Sarà inaugurata domani 1. febbraio al Palazzo Vescovile di Portogruaro, la mostra dedicata alla collezione Cavallini Sgarbi realizzata in collaborazione con la Fondazione omonima, la Fondazione Elisabetta Sgarbi e la direzione artistica di Contemplazioni, organizzata dal Distretto turistico del Veneto orientale con il patrocinio della Regione Veneto e del comune di Portogruaro. Approderanno presso le stanze del Palazzo Vescovile numerose opere, tra dipinti e sculture, dal XV al XIX secolo: una antologia che intende illustrare l'identità di una collezione idealmente senza confini, aperta a molte curiosità coincidenti con temi di studio sperimentati e altri del tutto nuovi. Altrettanto avvincente è il percorso tra dipinti da stanza di tema sacro, allegorico e mitologico del Sei e del Settecento: una selezione di sorprendente varietà, e di alta qualità, che riflette gli interessi sconfinati e la frenesia di ricerca dei collezionisti, con maestri della scuola veneta (Marcantonio Bassetti, Pietro Damini, Johann Carl Loth, Giovanni Antonio Fumiani), emiliana (Simone Cantarini, Matteo Loves, Marcantonio Franceschini, Ignaz Stern detto Ignazio Stella), romana (Giuseppe Cesari detto il Cavalier d'Arpino, Angelo Caroselli, Pseudo Caroselli, Giusto Fiammingo, Antonio Cavallucci), toscana (Giacinto Gimignani, Livio Mehus, Alessandro Rosi, Pietro Paolini). All'interno della mostra si respirerà l'atmosfera intima propria di una collezione privata, frutto dell'appassionata caccia amorosa di Vittorio Sgarbi, svolta in tandem con la madre Rina Cavallini.

I RICORDI

«Quanto assomiglia una collezione a chi l'ha costituita? - riflette il critico d'arte - Se ripenso alle origini dell'impresa che oggi si raccoglie e si misura negli spazi del Palazzo Vescovile, fatico a credere che mi sia stato consentito, nell'arco di nemmeno quarant'anni, di trovare le opere degli autori che hanno vissuto con me, che mi hanno accompagnato in un ritmo vertiginoso. Noi siamo quelli che eravamo quando iniziammo questo cammino, o siamo diventati altri? Non sembra possibile che tanti anni siano passati e che tanti incontri ci abbiano portato a essere quelli che siamo, e che tanti artisti abbiamo incrociato». E gli fa eco la sorella Elisabetta: «Mia madre - ricorda - complice mio fratello prima, me stessa poi, ha reso la casa di Ro Ferrarese paese remoto sotto l'argine del Po il centro di un mondo complesso e variegato, via vai di una teoria di personalità che hanno segnato la cultura italiana e non solo dagli anni settanta sino ai giorni nostri: da Giorgio Bassani sino a Valerio Zurlini, Alberto Moravia. La mostra sarà visitabile fino al 28 giugno (dal martedì al venerdì, ore 10-18; sabato e domenica 10-19; chiuso il lunedì).

