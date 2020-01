A Pitti Bimbo gusto Benetton

LA PASSERELLA

Bambini e ragazzini grintosi, skate ai piedi e nella testa la velocità del computer. Bambine che hanno buttato alle ortiche i clichè del passato per una identità forte, un'estetica meno fragile ma più sporty, fatta di ironia e curiosità ma con un pizzico di dolcezza. Debutto ieri al Pitti Bimbo della nuova collezione kids disegnata dal creativo Jean-Charles de Castelbajac per United Colors of Benetton, ospite alla fiera junior più importante al mondo. 65 Benetton Street perchè è qui che vivono i ragazzini del mondo creato da Castelbajac. Vivono in una strada di un immaginifico Benettown, in un grande museo d'arte contemporanea. La moda, in fondo, cos'è se non arte. Ed è colore, colore, colore. Gialli, verdi, rossi e blu, ma anche bianco a riprendere il filo di una lunga storia intessuta dai quattro fratelli Benetton nel lontano 1965. Oggi l'azienda fattura 1 miliardo e 230 milioni, 4700 sono i negozi aperti nel mondo e il bambino rappresenta il 35% del business per circa 400 milioni di euro. Un'eredità che Castelbajac prende tra le mani e trasforma in un brand glamour, accattivante, con carattere cromaticamente molto forte.

LA SCENA

La scena della sfilata (in sala anche Camilla Raznovich) si concentra in una strada con lampioni, semafori puntati sul rosso, vetrine di fiori, caffè, bar, con i muri illuminati dei colori distintivi dei Benetton. Poi il semaforo diventa verde. Ed ecco i modelli. Piccoli, piccolissimi con i capelli arricciati nerissimi, lisci rossi, biondi lunghissimi. Visini talmente belli e delicati da sembrare dipinti. Sorridono e si atteggiano, muovono i fianchi, si fanno vedere. E fanno vedere i nuovi capi bimbo proposti da quella che era la linea 012 e adesso è 65 Benetton Street. Pantaloni a quadri con bomberino blu elettrico per lei e in versione un po' più elegante, vestito corto a quadri con sfondo rosso e verde, piumino rosso lungo e scarponcini neri alla Dr Martens. Maglioncino multicolor con Snoopy e Woodstock con jeans neri cool per lui. Gonne di tulle multistrato sdrammatizzate da un felpone giallo oversizer con Snoppy, oppure con un maglione dove Charlie Brown e Snoopy si contendono un cuore rosso. «Benetton - dice de Casteljabac - è sempre stato aperto, solidale, anticonformista. Un anno e un mese fa ho accettato la sfida di riportare la Benetton sulla buona strada. Ogni famiglia vive le sue difficoltà, i suoi momenti bui o grigi. Ma i Benetton hanno sempre saputo trasformare la realtà e dare forma ai sogni». Il riferimento al periodo difficile che sta vivendo la famiglia Benetton sul versante autostrade e concessioni con Atlantia è fin troppo chiaro.

L'IMPEGNO

Castelbajac si definisce un visionario, proprio come Luciano Benetton. E nella sua visione del futuro c'è una sfida. «Viviamo un momento storico particolare. Siamo alla fine della dittatura parentale sul modo di vestire. Il bambino vuole scegliere cosa mettersi, perchè vive e vede il mondo attraverso nuove tecnologie». Conosce queste dinamiche per esserne stato protagonista. «Alle figlie ho imposto come vestirsi fino agli 11 anni». Ma con suo nipote è tutta un'altra storia. Ecco, allora, la ricetta: capi freschi, più glamour, con scintillii dati da filati traslucidi per le bimbe. Castelbajac il visionario alcuni sogni li ha già realizzati. «Volevo che i capi di nicchia, con standard e qualità elevati, fossero capi industriali alla portata di tutti perchè a prezzi accessibili. Aggiungiamo i Peanuts, con cui ha decorato felpe, t-shirt, accessori e il gioco è fatto. Ho sempre amato Schulz perchè parla di ambiente ed ecosostenibilità e l'amico Keith Haring. Castelbajac sembra aver centrato l'obiettivo: alzare il target, dare corpo al brand e puntare dritto al cuore del business. «Questa famiglia che aveva un Dna unico ed eccezionale ad un certo punto si è voluta uniformare al mercato perdendo di identità ha rimarcato l'over 70 che spinge l'acceleratore, insieme a Toscani ora dobbiamo riportare a casa questa unicità».

Valeria Lipparini

