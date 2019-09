A Piazzola c'è un mondo tutto vintage

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAVintage mon amour. Della serie vecchio sì, usato pure ma di tale e tanta qualità da ritornare di moda. Hic et nunc. Non un remake, piuttosto una capriola all'indietro con trascinamento per far rientrare dalla porta principale ciò che, magari un Capodanno lontano, avevamo buttato simbolicamente dalla finestra. Insomma, l'occasione per tornare indietro nel tempo con oggetti fuori dal comune o addirittura diventati pezzi di antiquariato. Il vento del cambiamento ci fa rotolare convintamente all'indietro, alla ricerca dell'armadio...