L'INIZIATIVA

Si chiama Il Cammino della Vita, ed è un progetto di turismo religioso, ma non solo. Prevede l'installazione sulla Treviso-Ostiglia di 14 formelle in bronzo, copie perfette di quelle della Via Crucis in Terra Santa (la iconica Via Dolorosa di Gerusalemme), un cammino che parte dal Convento di S. Antonio, a Camposampiero (Pd), e termina al Convento di San Francesco a Treviso, lungo un percorso francescano che segue l'ex linea ferroviaria che oggi e da poco è una bella e attrezzatissima pista, interamente ciclabile, suggestiva e completamente immersa nella natura, percorso verde, adatto a tutti, bambini, anziani, famiglie. E, all'arrivo, a nobilitare l'ultima stazione della Via Crucis, la quindicesima, la meta finale del percorso, ci sarà la formella realizzata appositamente e in esclusiva dall'artista Alessandro Mutto - che andrà ad aggiungersi alle quattordici che egli stesso ha già realizzato per la Custodia di Terra Santa - che simboleggerà la resurrezione dell'umanità dopo la pandemia, posizionata all'interno delle mura cittadine.

OPERE D'ARTE

Ogni formella in bronzo sarà inoltre accompagnata da una targa esplicativa con riflessioni significative sia per i fedeli sia per i non credenti, motivo di sosta e riflessione. Senza contare l'ennesimo valore aggiunto: la pietra naturale dell'installazione proviene direttamente dalla Terra Santa. Un cammino nello spirito del debito ecologico sottolineato recentemente anche da Papa Francesco, nella sua enciclica Laudato si, con riferimento all'importanza di avere cura del creato: Le foreste si dissolvono, il suolo è eroso, i campi spariscono, i deserti avanzano, i mari diventano acidi e le tempeste si intensificano: la creazione geme ha detto recentemente il Papa. Parole che rimbombano mentre in televisione passano i più recenti, disastrosi, e a volte drammatici effetti del maltempo dei giorni scorsi in Liguria e Piemonte, ultimo capitolo di devastazioni che stanno diventando la triste normalità in tutto il mondo, ogni giorno.

MEDITAZIONE E PREGHIERA

Insomma, il Cammino della vita è una profonda occasione di meditazione e preghiera offerta ai pellegrini che affrontano le varie tappe legate ai momenti cruciali dell'esistenza di Gesù, secondo l'antica tradizione della Via Crucis, ma diventa allo stesso modo l'opportunità di cogliere spunti di riflessione anche per tutte quelle persone che percorrono la Treviso-Ostiglia per svariati motivi - legati allo sport e al tempo libero -, sul senso della vita, del dolore, dell'amore donato senza misura, del valore della natura e del suo rapporto con l'uomo.

Domani, sabato 10 ottobre, Il Cammino della vita sarà al centro dell'evento inaugurale in programma inizio ore 10 ad Opendream, nell'area ex-Pagnossin, in via Noalese, a poca distanza dall'aeroporto di Treviso e organizzato dall'omonima, neonata associazione, dalla Diocesi della Marca e il patrocinio del Festival Biblico.

IL PROGRAMMA

In un programma ricco e di grande suggestione, aperto da padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa, che interverrà in diretta da Gerusalemme e che proseguirà con altri momenti fondamentali, a cominciare da Custodire i legami tra Treviso e la Terra Santa, dialogo tra monsignor Michele Tomasi, Vescovo di Treviso, e Ibrahim Faltas, rappresentante della Custodia di Terra Santa. E poi gli interventi istituzionali e la firma dell'Accordo di programma del nuovo percorso, tra Regione Veneto, province di Padova e Treviso, e i comuni interessati: Camposampiero, Loreggia, Piombino Dese, Trebaseleghe, Morgano, Quinto di Treviso e Treviso.

VALORIZZAZIONE

«Ci siamo costituiti per sostenere, connotare e valorizzare un cammino ricco di spiritualità e spazi per la riflessione, dimostrando che il senso dello sviluppo sostenibile passa anche attraverso la cura della propria interiorità e la ricerca di luoghi che lo permettono spiega Damaso Zanardo, presidente dell'APS Cammino della vita Un progetto per il quale è ben avviato il percorso per il riconoscimento di interesse regionale'. Domani sarà per noi tutti una gioia raccontare questa meravigliosa opportunità che stiamo costruendo assieme al territorio.

Aggiunge Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno e 0di Unioncamere Veneto: Un cammino che è espressione di un messaggio di speranza e fiducia alla cittadinanza e alle presenze turistiche. Una progettualità attenta ai valori della introspezione che fanno di un semplice percorso cicloturistico molto di più, ovvero un percorso di valore e meditazione, rispettando il significato che durante la Seconda guerra mondiale ha segnato i destini di molti.

Claudio De Min

© RIPRODUZIONE RISERVATA

