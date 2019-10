CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A parole è facile, nella realtà no. Per cui, invece di continuare a discettare sul piano teorico di transizione energetica, sviluppo sostenibile ed economia circolare, visto che diversi obiettivi sono stati ambiziosamente fissati, ora bisogna pragmaticamente concentrarsi su come conseguirli. Le proposte del governo in materia ambientale, al di là degli annunci, compaiono in diversi documenti. C'è il decreto clima, che però prevede misure modeste. Poi l'aggiornamento del Def preannuncia un disegno di legge collegato alla manovra, il green...