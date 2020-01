A Padova Fiere, l'esposizione internazionale dei Cani

LA MOSTRA

Duecento razze canine in mostra, per celebrare il miglior amico dell'uomo in tutte le sue declinazioni. Del resto Fido è presente in oltre il 50% delle case delle famiglie italiane. E quella che si terrà domani e domenica a Padova, all'interno dei padiglioni di PadovaFiere, sarà non solo un'Esposizione Internazionale Canina di prim'ordine ma vi parteciperanno i quattrozampe più belli del mondo, con spettacoli e dimostrazioni offerti da allevatori provenienti da tutta Europa. A giudicare gli esemplari in mostra (ben 1.300 provenienti da ogni angolo d'Italia) sarà una giuria di venti esperti internazionali provenienti da Canada, Germania, Romania, Norvegia, Slovenia e naturalmente Italia. La competizione premierà i migliori soggetti di razza, i primi tre classificati di ogni raggruppamento, coppie e gruppi di allevamento, e infine il Best in Show, il miglior soggetto assoluto della manifestazione. In giudizio ci saranno non solo gli amici pelosi ma anche i loro padroni o comunque chi li porterà in gara.

LA FESTA

Aspettiamo tutti gli amanti dei cani, anche i più piccolini per i quali riserveremo un simpatico omaggio - spiega Zeus Caliri Presidente del Gruppo Cinofilo Padovano, organizzatore della kermesse giunta alla 56esima edizione -; il nostro intento è quello di coinvolgere i nostri concittadini nella cinofilia attraverso questo ed altri eventi e le esposizioni sono il metodo più immediato per immergersi in questo mondo che merita rispetto, cure e tanta passione. Durante il fine settimana si alterneranno anche dimostrazioni di obbedienza e dei cani da soccorso del gruppo S.pa.sso di Sandro D'Alò, e di altre discipline sportive come ad esempio il gioco del frisbee con il gruppo No-Drop. Naturalmente il fulcro sarà come sempre l'esposizione delle diverse razze e dei cani, le più diverse, le tradizionali, le novità. Il week-end sarà dunque un'ottima occasione per avvicinare centinaia di allevatori, se magari si è interessati ad un acquisto, o per vedere da vicino cani anche particolari come il Cao de Agua, una razza di cane d'acqua di origine portoghese, famoso per le sue doti natatorie storicamente considerato un cane marinaio e reso celebre dall'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. O il simpatico Australian Shepherd Dog il quale, dopo una gloriosa storia da pastore, viene sempre più scelto come cane da compagnia. Biglietti 10 euro, gratis under 5 anni, agevolazioni per famiglie. Per informazioni e iscrizioni alle gare: www.expocani.com.

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA