Nel 2019 il Nordest, con più del 30% delle presenze turistiche sul totale nazionale, si è confermato come una delle destinazioni turistiche a più alta attrattività. Si sono toccati nuovi record storici di turisti sia in Veneto (71,2 milioni di presenze e 20,2 milioni di arrivi) sia in Friuli Venezia Giulia (9 milioni di presenze e 2,6 milioni di arrivi).

Dall'analisi dei dati di trend dei flussi turistici nel Triveneto a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, si osserva che nei 3 mesi da marzo a maggio negli esercizi ricettivi si concentrava circa il 20% delle presenze annuali (dati 2019), corrispondenti a circa 12,6 milioni di presenze in Veneto, di cui il 67% straniere, e circa 1,5 milioni per il Friuli Venezia Giulia, di cui 55% straniere. Particolarmente colpita la zona termale euganea, visto che il periodo tra marzo e maggio coincide con l'alta stagione (circa il 28% delle presenze annue contro il 19% del lago, il 13% della montagna e il 9% del mare).

Il peso dell'intera filiera turistica in termini di addetti è rilevante per entrambe le regioni e sfiora il 10,4% degli addetti totali dell'economia, rispettivamente 180 mila addetti per il Veneto e i 38.500 addetti per il Friuli Venezia Giulia, e rende ancor più urgente adottare azioni che aiutino a limitare le perdite durante le stagioni estiva e autunnale. Un aspetto positivo è che più della metà degli stranieri che scelgono il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, provengono da paesi vicini e potranno continuare ad arrivare con i mezzi propri, soprattutto dalla Germania (i cui turisti pesano per il 32% in Veneto e il 17,4% in Friuli Venezia Giulia), e dall'Austria (incidenza del 10% in Veneto e del 35% in Friuli Venezia Giulia), ma anche dalla Svizzera, dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia e dall'Ungheria.

In prospettiva, sarà fondamentale comunicare la sicurezza delle destinazioni trivenete nonché le misure adottate per gli ospiti. La capacità di questi territori nel tenere sotto controllo la pandemia e i successi ottenuti nel recente passato lasciano ben sperare: ci sono buone probabilità che le due regioni possano essere rivalutate come mete rifugio, così come è successo nel 2017, grazie alle loro caratteristiche ambientali e di servizi che garantiscono il distanziamento nelle attività outdoor come la profondità delle spiagge, le piste ciclabili in tutte le destinazioni, il trekking dolomitico. Incoraggiante è anche il crescente interesse dei turisti italiani per il territorio veneto con presenze cresciute del 9,6% negli ultimi 5 anni.

