GLI EVENTI

Anche il Nordest si mobilita per celebrare i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri che cadranno nel 2021. Spettacoli, letture e mostre per rendere omaggio al sommo poeta che, Guelfo Bianco, fu costretto all'esilio: lasciò la sua Firenze e peregrinò anche in Veneto. Tra gli eventi più originali la piantumazione di settecento querce, quanti sono gli anni che ci separano dalla suo decesso, in Polesine. Ovunque poi sarà celebrata la data del 25 marzo, che d'ora in poi diventerà la giornata nazionale dedicata a Dante: in questo giorno gli studiosi riconoscono il possibile inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia. E se a livello nazionali le celebrazioni saranno dirette dal Comitato presieduto dal filologo Carlo Ossola, a Nordest si stanno organizzando i singoli Comuni che hanno accolto il poeta nel suo peregrinare. A loro ha offerto il proprio sostegno anche Poste Italiane che ha già selezionato settanta piccoli Comuni in tutta Italia da aiutare. Del resto sono numerosi i luoghi veneti che hanno traccia del passaggio di Dante a volte reale, a volte solo auspicata. Una targa con versi del Purgatorio e un bassorilievo con il suo ritratto si trovano sulla facciata di Palazzo Moro a Mira (Venezia), sappiamo poi che Dante è stato ospite a Verona di Cangrande della Scala e a Padova degli Scrovegni. Una traccia padovana rimane nell'iscrizione a palazzo Romanin-Jacur, ma anche nella convinzione dello studioso fiorentino Alessandro Parronchi che tra i volti del Giudizio Universale della Cappella degli Scrovegni ci sia pure quello di Dante.

LE SUGGESTIONI

La prima partire a partire con le celebrazioni è stata Verona lo scorso 20 gennaio, data simbolo che attesta la presenza di Dante nella città Scaligera protagonista di un grande convegno internazionale nel 1320. Segue Rovigo e il Polesine che ha già illustrato il programma della Quercia di Dante tra il 28 febbraio e il 28 giugno. Si tramanda infatti che il poeta, rientrando da un'ambasceria a Venezia, si sia smarrito nel Delta del Po e per ritrovare la strada si sia arrampicato su una grande quercia. Forse è solo leggenda, ma di lì Dante transitò e oltre ad organizzare convegni, mostre e percorsi naturalistici saranno in suo onore piante settecento nuove querce. (r.ian)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA