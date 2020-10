A NOALE

La castagna e i marroni sono fra i frutti più nutrienti della nostra splendida Italia, in passato venivano chiamata il pane dei poveri per via della grande quantità di sostanze benefiche, in pratica una miniera di salute, in periodi di forte stress o stanchezza è un salva vita, grazie al loro elevato potere energetico che li rende un alimento perfetto per chi pratica sport o lavori faticosi. Ebbene, l'autunno è il tempo della castagna e dei marroni.

E, dunque, anche di marron glacé. Un prodotto candito che vanta tanti appassionati golosi. Gli amanti di questa dolce delizia, quest'anno possono provare grande soddisfazione. Per tutta la stagione autunnale, fino a dicembre, infatti, i migliori maestri pasticcieri d'Italia proporranno degustazioni gratuite di marron glacé in collaborazione con l'azienda piemontese Agrimontana. In programma oltre quaranta date e ottanta pasticcerie coinvolte. Tra i pasticcieri che hanno aderito al progetto, ecco Iginio Massari a Brescia, Gino Fabbri a Bologna e Luigi Biasetto a Padova.

Che si distingue dalla castagna per l'aspetto e per le sue proprietà organolettiche, nonostante siano figli della stessa pianta. Si caratterizza per un gusto dolce e pronunciato, polpa dalla consistenza morbida e soda, aspetto tondo e grande, simile a un cuore. Per gli appassionati veneti il prossimo appuntamenti è per venerdì 30 ottobre prossimo, a Noale, presso la pasticceria di Stefano Zizzola che, per tutta la giornata, farà degustare gratuitamente i golosi marron glacè di Agrimontana. Mentre a Padova, l'appuntamento alla pasticceria Biasetto (ancora da definire) dovrebbe essere programmato nella prima settimana di novembre.

