Sono una decina le nuove opere di Tony Cragg, realizzate da meno di un mese nella fornace di Berengo Studio, esposte nella prima mostra personale dello scultore britannico interamente dedicata al vetro dal titolo Silicon Dioxide, al Museo del Vetro di Murano. L'esposizione (nella foto) ripercorre le tappe più significative del percorso del celebre maestro che rappresentò la Gran Bretagna alla Biennale di Venezia del 1988. La mostra si apre con le opere in cristallo trasparente dalle forme antropomorfe realizzate oltre una ventina di anni fa, quando nel 2009 Tony Cragg iniziò la collaborazione con Berengo. Qui si verifica una sorprendete evoluzione rispetto ai grandi assemblages degli anni '90, gli storici accumuli in cui l'artista accosta e sovrappone gruppi di oggetti differenti come bottiglie o barattoli. In mostra anche disegni, acqueforti e acquerelli che aiutano a comprendere il processo creativo: «Tutto inizia con il disegno, poi affido la mia idea ai maestri vetrai. Considero l'opera finita quando la sento, deve essere seducente» Per Cragg il diossido di silicio da cui nasce il vetro, e da cui prende titolo la nostra, è un materiale dal potenziale infinito: «È come quando guardi qualcuno in volto e riesci a decifrare le sue emozioni e i suoi pensieri e a tua volta provi emozioni. - dice - È come partire per un viaggio senza meta per giungere ad una nuova situazione. Questo è il processo creativo che mi interessa. Mostra aperta fino al 13 marzo».

Francesca Catalano

