Brunello Cucinelli dal vivo da Solomeo, il ritorno di Valentino, Versace che si sposta a marzo online. Sono le novità della edizione Milano Moda donna autunno inverno 2021/2022 in programma dal 23 febbraio al 1 marzo. Sfilate e presentazioni tutte via web, tranne alcune con una minima presenza di addetti ai lavori, peraltro con un protocollo anti Covid severo, messo a punto con Ats.

Soddisfatto il presidente di Camera moda italiana Carlo Capasa: «Una fashion week con molti nostri soci e nuovi brand. Ancora una volta siamo stati capaci di flessibilità e sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi». Tra le novità, l'evento speciale di Brunello Cucinelli da Solomeo, borgo umbro dove vive e produce la sua moda. Valentino uomo-donna firmato Pierpaolo Piccioli torna a Milano a chiudere la kermesse il 1 marzo, quando ci saranno anche Dolce&Gabbana e Msgm. Non un addio a Parigi, ma una decisione a tutela della salute di tutti. Evento digitale e spostato il 5 marzo per Versace. Anche qui non un addio a Milano: «Versace rimane un membro orgoglioso di Camera della Moda - dice Donatella - il brand sarà sempre un grande sostenitore del sistema moda italiano». Spiega ancora la stilista: «La moda è arte, e proprio per questo, alcune volte deve potersi esprimersi al di fuori di percorsi predefiniti per fiorire al meglio».

La settimana si apre con un video-omaggio a Beppe Modenese, l'inventore delle passerelle milanesi scomparso recentemente. Le sfilate saranno 61, le presentazioni 57 di cui 15 fisiche e le altre digitali, 6 gli eventi. In totale 124 appuntamenti, «non poco vista la situazione complicata e con proposte interessanti ogni giorno», commenta Capasa. Tra le novità, Alessandro Dell'Acqua che disegna per la prima volta per Elena Mirò, Onitsuka Tiger, Fabio Quaranta; tra le presentazioni, la prima volta Alabama Muse, il brand di pellicce animal friendly di Alice Gentilucci. E poi tutti i big da Armani a Prada, da Fendi a Laura Bagiotti a Etro, Max Mara, Genny, Blumarine, Luisa Beccaria. Confermato l'impegno per inclusione e sostenibilità con We are made in Italy, il ritorno del progetto di Stella Jean con 5 stilisti; il progetto Designer for the Planet dedicato ai brand eco; l'accordo con Confartigianato; 11 giovani talenti ospitati alla Rinascente.

