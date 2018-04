CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«A mezzogiorno si fa lavoro e politica. Al crepuscolo si fa poesia. Le abitudini del lavoro nascondono la nostra verità, ma non possono impedire che la sera arrivi, inducendo pensieri diversi. Pensieri di solitudine, maestri silenziosi. Se diamo loro attenzione e ascoltiamo quello che hanno da dire, diventeremo saggi». Questo dice Rubem Alves, teologo speciale, capace di sorprendente per libertà di pensiero, in un piccolo prezioso libro: La bellezza del crepuscolo (Edizioni Qiqajon, 2018). E' una breve raccolta di scritti sul tramonto...