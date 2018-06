CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A meno che si voglia sputare nel piatto dove si mangia, sarebbe opportuno evitare di mettere in difficoltà la Banca centrale europea, che con la sua politica monetaria ultraespansiva fin dal 2012 ha salvato l'euro e messo in sicurezza la sostenibilità del debito pubblico italiano. Ora, se l'esplosione dello spread dei giorni scorsi è pesata per quasi 150 milioni aggiuntivi sulle tre aste di titoli che si sono svolte questa settimana, se non ci fosse stato lo scudo dell'Eurotower a proteggerci, il costo sarebbe stato decisamente maggiore....