A margine della proiezione di Sulla mia pelle, mentre è ancora in corso a Roma il dibattimento del processo di primo grado a carico di cinque carabinieri, tre accusati di omicidio preterintenzionale per il pestaggio, altri due del successivo depistaggio delle indagini sulla morte di Stefano Cucchi (in foto), l'Arma «rinnova anche in questa occasione la solidarietà ai familiari» del giovane geometra, mentre «segue con attenzione la vicenda giudiziaria». Un commento stringato in cui il Comando generale dei Carabinieri riconosce anche il...