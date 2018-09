A Latisana un concorso con tanti scrittori veneti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

C'è molto Veneto nell'edizione 2018 del Premio letterario Latisana per il Nord-Est. Ieri sono stati annunciati i finalisti delle tre sezioni: per la narrativa, in lizza ci sono il milanese Marco Balzano (Premio Campiello nel 2015) con il suo ultimo libro, Io resto qui, l'autore veneziano Tiziano Scarpa (Premio Strega nel 2009) con il nuovo romanzo Il cipiglio del gufo e lo sloveno Goran Vojnovic con Jugoslavia terra mia. Passando alla sezione giuria del territorio, oltre a Balzano, ci sono lo scrittore friulano Mauro Daltin con Il punto alto...