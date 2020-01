A Ken Loach dovremmo essere sempre grati. È uno degli ultimi registi attento alle dinamiche socio-politiche con uno sguardo empatico nei confronti degli ultimi, degli indifesi, degli umiliati da una società incapace di offrire garanzie e solidarietà, lavoro e dignità, una corretta distribuzione della ricchezza e un sentimento di umanità verso chi ha più bisogno. Il comunista Loach sta sempre sulle barricate, pronto a lottare con il suo cinema, forte e pulsante, non senza qualche tocco ironico, ma anche non privo di un'indole manichea, che vede spesso il mondo diviso in modo netto tra buoni e cattivi, quasi sempre senza zone grigie.

Sorry we missed you, presentato a maggio a Cannes che gli vuole davvero bene (Loach ha già vinto due Palme d'oro e nemmeno con i suoi titoli migliori), racconta infatti di una famiglia del proletariato, dove il padre Ricky Turner (Kris Hitchen) accetta di fare consegne a domicilio dai ritmi disumani, senza alcuna copertura e impossibilitato perfino ad ammalarsi; la moglie accudisce, come infermiera, persone in difficoltà, mentre il figlio vive un'adolescenza ribelle. I guai non si arrestano, anzi continuano a destabilizzare la quiete domestica, portando la situazione a uno stress drammatico e costringendo il padre ad accettare imposizioni inaccettabili, pur di non perdere il lavoro. Loach tiene un'attenzione lucida verso la società contemporanea nei suoi dettagli più subdoli, dove si rischia di pagare di tasca propria il lavoro che si ottiene, in una specie di cortocircuito economico, nel quale non si ha a disposizione alcun supporto da parte dell'azienda. È il mercato del lavoro odierno, atroce e crudele. Cosa funziona allora meno? Nel suo cinema a tesi, Loach corre sempre più il rischio di non trovare una dialettica interna alle sue storie (scritte come al solito con il fedele Paul Laverty), evidenziando sempre più l'accanimento di una società insensibile. Ma se nel precedente Io, Daniel Blake (Palma d'oro 2016) la burocrazia ossessiva portava l'individuo a confrontarsi con ostacoli a volte grottescamente insormontabili, qui molto della narrazione segue i fili di un percorso volutamente impietoso (i buoni sono ovviamente buonissimi, i cattivi altrettanto cattivissimi), chiamando in causa anche il Caso, anch'esso sulla soglia di colpire il povero individuo (c'è una scena nel finale con la più piccola della famiglia in cui si teme il peggio), che probabilmente alla fine danneggia in qualche modo il film stesso. Ma il suo cinema resta comunque un punto fermo di lotta e in tempi come questi, molto confusi e dove ognuno tende a pensare per sé, è quindi bene che ci sia ancora chi ci pone dei problemi seri in modo schietto e diretto. Un cinema insomma che resta importante e politicamente sacrosanto.

Adriano De Grandis

