A Jesolo un polo scientifico con il robot Inmoov

LA MOSTRAÈ il primo robot interattivo per bambini. Jesolo per Natale avrà un turista molto particolare, completamente automatizzato. Il suo nome è Inmoov, un androide a misura di bambino che, oltre a compiere movimenti articolari, è capace anche di percepire il mondo esterno e reagire ai suoi stimoli. Sarà fra le novità della mostra La Fabbrica della Scienza in apertura dal 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, nello spazio espositivo Aquileia per una mostra interattiva sul modello dei musei scientifici americani. Tra i punti di forza...