CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A JESOLONiente è più come una volta, nemmeno Jesolo dove fino a dieci, forse quindici anni fa, tolti i soliti noti (alcuni dei quali, nel frattempo, tramontati), trovare tavole buone non era così facile. Così, accanto ad alcuni classici intramontabili ogni anno si accendono insegne nuove (senza contare che perfino molti chioschi sulla spiaggia hanno alzato di parecchio il livello). Fra i primi, penso ovviamente a Guido, passo per Alfredo, arrivo fino alla Stiefel e a Berton, solo per citare alcuni, semplici esempi di stili diversi, dal...