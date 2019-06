CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A guardarli per strada sembrano tutti afflitti da un'epidemia di tristezza, se non di depressione maligna: incurvati in avanti, le spalle cadenti, la testa china, l'andatura ciondolante. Sono molti nostri ragazzi, che camminano continuando a messaggiare, assorti nel virtuale e incuranti del mondo che li circonda. La loro postura predice molti guai: la cefalea tensiva, soprattutto nelle ragazze, nelle quali si associa alle riacutizzazioni infiammatorie da ciclo (cefalea mestruale), la scoliosi, ancor più se l'errore di postura si perpetua con...