CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A guardare troppo la pagliuzza, si rischia di non vedere la trave. Mille o tremila euro di limite al contante, multa o non multa per chi è senza pos, sono falsi dilemmi. Associata al decreto fiscale, la manovra salvo intese appena varata prevede ben 12 miliardi di coperture dal fisco, di cui 3,2 dal recupero dell'evasione. Una strada difficile, resa ancor più complicata dalle polemiche su soglie e sanzioni che rivelano un inutile approccio punitivo, mentre quello che serve è un percorso di semplificazione che metta in cooperazione, e non in...