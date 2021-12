Sono oltre 600 i lavoratori e le lavoratrici della Speedline Srl di Santa Maria di Sala che rischiano di perdere la propria occupazione. A questi vanno aggiunte circa 200 persone di 20 imprese dell'intera filiera produttiva, che potrebbe spezzarsi a causa delle decisione della proprietà Ronal Group (15 milioni di ruote prodotte nel mondo, di cui 800 mila nella fabbrica veneziana) di delocalizzare in Polonia, apparentemente per il calo produttivo (23 milioni di euro in meno nel 2021) e l'andamento negativo del mercato. L'annuncio risale ad un paio di settimane fa, quando i sindacati (Fim e Fiom) si sono mossi subito su tutti i tavoli locali, regionali e romani, a livello ministeriale, per affrontare la situazione. Inizialmente l'azienda si negava, mettendo in campo solo gli advisor con l'unica soluzione della chiusura dell'attività. Poi, dopo un abile e pressante lavoro di squadra a tutti i livelli, si è riusciti ad interloquire con l'amministratore delegato, Olivier Brauner, il quale ha concesso la momentanea sospensione della decisione di chiudere il sito di Tabina. «La prossima settimana - spiega Deborah Onisto, consigliera comunale a Venezia e delegata del sindaco sul tema - è atteso un tavolo col Mise per cercare di capire se la proprietà pronta a tornare in consiglio di amministrazione per revocare la decisione. Intanto - aggiunge - siamo soddisfatti del decreto governativo contro le delocalizzazioni, una misura non punitiva, ma incentivante».

L.Bag.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA