FOSSÒPiazza San Bartolomeo è viva ora come non lo è mai stata prima. Quella esistente era un parcheggio che aveva necessità di urgenti interventi di manutenzione straordinaria, praticamente il rifacimento completo. La prima cittadina di Fossò, Federica Boscaro, interviene sulla questione Piazza san Bartolomeo per rispondere alle critiche delle minoranze consiliari. «Per piazza si intende un luogo dove le persone si incontrano, sostano,...