Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOFIESSO D'ARTICO «Rispetto al polverone mediatico alzato qualche giorno fa preferisco non commentare. Risponderò all'interpellanza sulle problematiche Covid-19 in Consiglio comunale. È però evidente che a Fiesso d'Artico esista un gruppo di persone filosoficamente molto scettiche sull'uso in massa dei vaccini. E' evidente anche il fatto che vaccinarsi non sia obbligatorio, ma chi si vaccina usa tale criterio per una maggiore tutela...