A Feltre arrivano le incisioni di Burri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'arte entra alla Mostra dell'Artigianato di Feltre da oggi al 1. luglio prossimo) grazie ad una mostra dedicata alle incisioni e acqueforti di Alberto Burri. Nello Studio 28, in via Mezzaterra, saranno infatti presenti alcune serigrafie e litografie, messe in mostra grazie alla collaborazione con l'artista feltrina Marula Tarricone. Sarà possibile ammirare la serie delle 6 incisioni, acquaforte, acquatinta, Combustioni 1965 - Carta Fabriano Rosaspina, cm 64x48. Tiratura 1/80. - Edizione Stamperia 2RC e Galleria Marlborough, Roma Trittico B...