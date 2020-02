Anche nel Triveneto Intesa Sanpaolo vuole essere motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo, confermando il proprio impegno in filantropia, cultura, accesso al credito e ambiente. «Per il terzo anno consecutivo, Intesa Sanpaolo sostiene la Fondazione Friuli nella promozione di bandi destinati a iniziative meritevoli per il territorio negli ambiti di welfare, istruzione e restauro conferma Renzo Simonato, direttore regionale dell'istituto - E partecipa al piano triennale varato dalla Fondazione Carigo e rivolto alle nuove tecnologie e agli interventi a basso impatto come per esempio il restauro del Museo del Monte san Michele e valorizzazione del Collio».

Va detto che in Veneto il gruppo Intesa Sanpaolo sostiene il progetto della Fondazione Cariparo - in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova, Assindustria Venetocentro, Unismart Padova Enterprise - mettendo a disposizione delle aziende con sede nelle province di Padova, Rovigo e Treviso dieci borse di dottorato a tema vincolato, per un importo complessivo di 700.000 euro, finalizzate all'innovazione e allo sviluppo economico e sociale del territorio. Anche il Premio Angelo Ferro per l'innovazione nell'economia sociale, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dalla Fondazione Emanuela Zancan Onlus, è tradizionalmente sostenuto dalla prima banca del Paese.

Prosegue Simonato: «Per Intesa Sanpaolo la crescita solidale è un elemento imprescindibile della propria attività. Tra i recenti progetti abbiamo lanciato nuove iniziative per i giovani, creando così le condizioni per generare nuova occupazione, elemento fondamentale per il rilancio dei nostri territori». Creare nuovi posti di lavoro nei settori innovativi è peraltro diventata una mission cui è dedito l'intero istituto.

IL CROWFUNDING

Ma la responsabilità sociale si identifica anche nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio naturale dei territori. «A tale scopo la banca ha promosso un'iniziativa solidale basata sul sistema del crowfunding per far rinascere i boschi triveneti colpiti dalla tempesta Vaia rivolgendosi ai più piccoli, ma più convinti, amici dell'ambiente: i bambini», sottolinea Simonato. Che spiega: «Per ogni disegno caricato, Intesa Sanpaolo ha donato 30 euro. Anche gli adulti hanno potuto contribuire all'iniziativa direttamente attraverso la piattaforma For Funding».

In ambito filantropico, nel Triveneto si contano numerosi interventi che recano il nome dell'istituto, tra cui la collaborazione con il Banco Farmaceutico per la Giornata di Raccolta del Farmaco e il Recupero farmaci validi a Padova; il progetto Golden Links per distribuire anche in Veneto indumenti intimi alle famiglie indigenti; l'asilo nido nel reparto di Oncoematologia Pediatrica a Padova; il sostegno al CUAMM; gli accordi con il Banco Alimentare per la distribuzione di pasti caldi; infine, la divulgazione del Programma Webecome di Intesa Sanpaolo per la formazione inclusiva di bambini e ragazzi. Inoltre la banca ha sostenuto la Caritas di Venezia attraverso il proprio Fondo di Beneficenza per i costi relativi all'assistenza agli anziani che avevano subito danni in quanto isolati e danneggiati a causa della recente inondazione, facendosi carico dei pasti e dei posti letto necessari.

Vanno infine segnalate le numerose iniziative culturali che vedono l'istituto in prima fila, talvolta come regista: per esempio, a Venezia il Gruppo ha promosso l'esposizione permanente alla Querini Stampalia delle collezioni della Cassa di Risparmio di Venezia, collabora attivamente da lunga data con la Fondazione Cini, è socio-sostenitore del Teatro La Fenice e ne sponsorizza la stagione lirica 2019-2020.

A Rovigo è stata invece main sponsor della mostra sul Giapponismo, mentre a Treviso sostiene la mostra Natura in posa. Inoltre a Vicenza, le Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari sono una delle quattro sedi museali della banca.

