A Dresda un inedito di Goldoni

LA SCOPERTA

Il ritrovamento ha dell'eccezionale. Non capita spesso di ritrovarsi tra le mani un testo inedito di Carlo Goldoni. È accaduto allo studioso e docente dell'Università di Ca' Foscari, Riccardo Drusi che frugando negli archivi della Biblioteca regionale della Sassonia a Dresda ha trovato una versione fino ad oggi sconosciuta di una delle prime commedie goldoniane. Si tratta di una stesura de Il Cavaliere e la dama, scritta a metà del Settecento

Nell'attraversare da protagonista un secolo, Carlo Goldoni ha saputo rivelare in pieno caratteri, contraddizioni e decadenza di un Settecento che si apriva alla modernità. Ovviamente abitudini e figure consolidate dalle classi agiate, quale può considerarsi quella del cavalier servente, pur facenti parte di un consolidato mansionario nobiliare non potevano che far sorridere - e suscitare scherno - tra intellettuali e artisti nel Secolo dei Lumi. In quest'opera viene sottilmente messo alla berlina il cicisbeismo di un cavaliere, Rodrigo, verso una dama sposata, Eleonora. Che si celasse un interesse erotico dietro parvenza cortese, era ovviamente chiaro a tutti, marito tradito compreso. Così, spulciando negli archivi tededschi, Drusi ha ritrovato una versione assai diversa da quella conosciuta tramite stampa, de Il cavaliere e la dama di Carlo Goldoni. Datata 1752, rispecchia con ogni probabilità quella più vicina al testo concepito per la rappresentazione, una via di mezzo tra le modalità del canovaccio della Commedia dell'Arte, e quelle in lingua codificate e aventi autonomo valore letterario.

IL DOCUMENTO

Il testo ritrovato comprende ancora figure quali Pantalone, Arlecchino e Brighella, ciascuna oltretutto intenta nel proprio idioma di origine: in futuro, saranno sostituiti da figure diverse e da una lingua più uniforme a canoni libreschi. Alcune situazionI sono solo riassunte o accennate, lasciando il campo all'interpretazione e all'improvvisazione dell'attore, tipiche della Commedia dell'Arte. Docente di Letteratura italiana presso il dipartimento di Studi umanistici dell'Ateneo veneziano, Riccardo Drusi si accinge ora ad un progetto importante e atteso, l'edizione critica di quanto rinvenuto a Dresda. Del Goldoni ancora legato a canovacci, maschere e pluridialettismo, e sulle modalità di rappresentazione dei suoi primi lavori, le tracce erano rarissime. Il ritrovamento da parte di Drusi si configura così di massimo interesse nel mondo della drammaturgia e cultura: «Stilemi che per Goldoni configuravano un passato imbarazzante - spiega Drusi - incompatibile con la nuova linea di Teatro riformato, e che cercò in ogni modo di cancellare; quando si trattò di dare alle stampe le proprie opere, le commedie scritte secondo i vecchi criteri vennero da lui sottoposte a una sostanziale rielaborazione».

NELL'EX DDR

Quanto al luogo del ritrovamento, la biblioteca di Dresda: «Fino alla caduta del muro di Berlino - prosegue lo studioso - questa era stata una Biblioteca di difficile accesso, ma da quando la Germania è stata unificata, molti cataloghi sono pubblici e agli studiosi si è aperto un mondo di possibili ricerche». La presenza del manoscritto conferma uno sguardo europeo, e verso la scena teatrale veneziana in particolare, dei reali di Sassonia, nel cui principato non mancavano esibizioni delle compagnie sceniche del tempo; dal lascito di una di queste, la probabile provenienza del manoscritto. «L'esistenza di quest'ultimo - conclude Drusi - l'ho appresa dai cataloghi che la biblioteca di Dresda aveva messo in rete; nello specifico stavo approfondendo il rapporto tra le compagnie veneziane, non necessariamente legate a Goldoni, e i palcoscenici europei, in quanto dopo aver concluso la stagione teatrale cittadina, gli attori cercavano il modo di procacciarsi date pure in altri Paesi». Il manoscritto, finora, è stato da Drusi approfondito tramite una riproduzione inviata dalla biblioteca stessa: «A breve mi recherà a Dresda, per l'approfondimento necessario, dalle riproduzioni lo stato si presenta molto buono, ed è anche questa una eccezionalità in quanto manoscritti simili erano estremamente deperibili».

Riccardo Petito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA